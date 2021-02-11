В США ослабили ограничения для привившихся от коронавируса

Жителям США, получившим обе дозы вакцины от коронавируса, разрешили не находиться на карантине в том случае, если у них был контакт с зараженным. Об этом сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«Полностью вакцинированные люди, соответствующие критериям, более не будут обязаны находиться на карантине после контакта с кем-либо с COVID-19», — говорится в сообщении.

США начали массовую вакцинацию населения, которая пока идет с задержками. Администрация президента страны Джо Байдена намерена обеспечить вакцинацию 100 млн доз за свои первые 100 дней, то есть до конца апреля. Каждая из двух одобренных в США вакцин (Moderna и Pfizer/BioNTech) требует двух доз.

США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в стране заразились уже свыше 27,2 млн человек, скончались более 470 тыс.

20 января Белый дом назвал борьбу с пандемией коронавируса одним из приоритетов президента США Джо Байдена. В тот же день стало известно, что американский лидер планирует запустить в стране программу 100 days Masking Challenge, которой призовет американцев носить защитные маски в течение 100 дней.