Байден высказался на тему применения США военной силы

Соединенные Штаты должны применять военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях. С таким заявлением при посещении Пентагона выступил президент США Джозеф Байден в среду, 10 февраля.

По его словам, главной миссией министерства обороны США является сдерживание агрессии со стороны «врагов». Вести боевые действия необходимо только в крайних случаях, чтобы «Америка оставалась в безопасности», цитирует президента ТАСС.

Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о приостановке вывода американских войск из Германии. Днем ранее глава европейского командования ВС США Тод Уолтерс также анонсировал решение Вашингтона о приостановке передислокации войск из ФРГ. По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин ведет тщательную переоценку решения Трампа о выводе части войск.

29 июля тогдашний министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих. Предполагалось, что примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а остальные перебазируются в Италию и Бельгию. Также не исключался перевод военных в Польшу.

20 октября Эспер заявлял, что второй бронетанковый полк сухопутных войск США может быть передислоцирован на постоянной основе из Германии в другую европейскую страну, расположенную ближе к России.