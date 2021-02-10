Последний вдох: почему погибли пациенты с COVID в подмосковной больнице

Причиной гибели пациентов в Никольской больнице Одинцовского района Подмосковья могла стать неправильная эксплуатация медицинского оборудования, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Руководство медучреждения настаивает, что больные скончались вовсе не из-за недостатка кислорода, как утверждалось в предварительной версии. Следствие ведет проверку. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.

Смертельная математика

В среду, 10 февраля, в СМИ появилась информация о гибели трех человек в связи с перебоями подачи кислорода в Никольской больнице Одинцовского района Подмосковья. Позже выяснилось, что скончались два пациента.

По данным источника «Известий», первым в полицию и прокуратуру обратился заместитель директора по безопасности больницы Владимир Бутов.

— В сообщении говорилось, что в девятом часу утра в реанимации в аварийном порядке была прекращена подача кислорода. По предварительной версии, причиной стало залипание клапана газификатора. К 11:40 проблема была решена, — сообщил собеседник редакции в правоохранительных органах.

Последний вдох Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Во время инцидента, по первоначальной информации, умерли три пациента. В Росздравнадзоре тут же отреагировали на сигнал.

«По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове, которые, по сообщениям СМИ, скончались из-за прекращения подачи кислорода», — говорится на сайте ведомства.

Однако позже в больнице опровергли данные о числе погибших и обстоятельствах их смерти.

Руководитель структурного подразделения «Никольское» Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев сообщил «Известиям», что на момент происшествия в реанимационном отделении находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 11, остальные — на неинвазивной вентиляции, когда дыхание поддерживается кислородными масками, специальными носовыми канюлями или мундштуками.

— По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб , — заявил он. — Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.

По словам профессора кафедры госпитальной терапии № 2 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктора медицинских наук Александра Карабиненко, перебои с подачей кислорода, особенно в реанимации, критичны.

Последний вдох Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Все мы дышим, это жизненно необходимо. Если пациенту не доставлять воздух через специальную аппаратуру, то можно загубить человека, — сказал он. — Прежде всего от недостатка кислорода погибает мозг. В среднем смерть в условиях отсутствия кислорода наступает в течение пяти минут. В некоторых случаях, например, у пожилых людей это может произойти быстрее, а у младенцев, наоборот, позже — до 7–8 минут.

Пациенты во время операции или те, кто лежит в реанимации на ИВЛ, не способны дышать самостоятельно, именно поэтому им и требуется поддержка с помощью аппаратуры, добавил Александр Карабиненко.

Сейчас все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей, сообщил глава Никольской больницы.

Брак или халатность

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

— По данным следствия, 10 февраля 2021 года утром в больнице, расположенной в Одинцовском городском округе, скончались два пациента. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, — сказала «Известиям» представитель областного главка СК Ольга Врадий.

Согласно УК РФ, санкции по данной статье предполагают ограничение свободы на срок до четырех лет. Наказанием также могут явиться принудительные работы до четырех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Выявить виновных предстоит следствию.

— В ходе предварительного расследования будут назначены судебные экспертизы, изъята медицинская документация, следователи установят все обстоятельства произошедшего, — отметила в беседе с «Известиями» партнер юридического Легес-Бюро, член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова. — При этом для надлежащей квалификации действий виновных лиц необходимо установить не только все обстоятельства дела, но и причинно-следственную связь.

Последний вдох Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В случае если в ходе расследования будет установлено, что смерть пациентов наступила в результате действий (бездействий) персонала больницы, то виновные могут понести ответственность в связи с неоказанием помощи больному по ст. 124 УК РФ или по ст. 293 УК РФ («Халатность»), пояснила юрист.

Если пациент погиб, наказанием по ст. 124 УК РФ служит лишение или ограничение свободы до четырех лет. В приговоре могут также значиться принудительные работы на тот же срок. По ст. 293 УК РФ смерть двух и более лиц карается лишением свободы от пяти до семи лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Тюрьма может быть заменена на пять лет принудительных работ.

Виновным в результате необеспечения бесперебойной работы газификатора для подачи кислорода пациентам также может грозить уголовная ответственность по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), уточнила она.

— Стоит отметить, что если следователями будет установлено, что аппараты ИВЛ были изготовлены с нарушениями, в частности, производитель действовал без лицензии, то последний может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 235.1 УК РФ за незаконное производство медицинских изделий (лишение свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период от одного года до трех лет), — добавила Татьяна Завьялова.

«Известия» опросили инженеров, связанных с ремонтом медицинской техники. Залипание клапана, по их словам, скорее всего, произошло из-за неправильной эксплуатации. Даже если имел место заводской брак, он должен был быть выявлен специалистами до того, как оборудование заработало.