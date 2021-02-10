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Женская сборная России по биатлону провела тренировку на базе НАТО

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Женская сборная России по биатлону провела тренировку на военной базе НАТО перед стартом чемпионата мира в словенской Поклюке, сообщил 10 февраля старший тренер команды Михаил Шашилов.

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«С трассами здешними мы, конечно, за это время хорошо познакомились, изучили. Высота Поклюки — коварная, акклиматизация тут проходит непросто. Да и нельзя сказать, что в начале этих двух недель тут всё было для нас готово. Сначала пускали только на туристическую трассу, бани закрыты, тренажерный зал закрыт. Все готовятся к чемпионату мира», — цитирует его пресс-служба Союза биатлонистов России.

Тренер рассказал, что это затронуло не только российскую сборную. «С нами сюда сборные Украины и Словении заехали, у них те же трудности возникли», — отметил Шашилов.

По его словам, чтобы сборная могла полноценно тренироваться, пришлось договариваться с руководством военной базы НАТО, что находится неподалеку.

«Встретился с генералом, подписали им наши календари новогодние, разную сувенирку привезли, посидели-поговорили-пообщались. Нашли в итоге общий язык, пошли нам навстречу. Пустили в армейский тренажерный зал, большое спасибо могу им сказать от себя и от команды», — сказал он.

Чемпионат мира в Поклюке стартует 10 февраля и завершится 21 февраля.

Накануне стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) рекомендовал биатлонистам, тренерам и специалистам российской сборной не публиковать в соцсетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении.

За публикации союз пообещал вынести предупреждение.

Российская команда из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет участвовать в соревнованиях под флагом Союза биатлонистов России (СБР) и с гимном IBU.

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