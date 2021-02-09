Биатлонистам из России запретили размещать в соцсетях символы страны

Биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды рекомендовали не публиковать в соцсетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU) во вторник, 9 февраля.

«Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что российским биатлонистам и тренерам рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении», — отмечается в сообщении.

За публикации союз пообещал вынести предупреждение.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил «Спорт-Экспрессу», что российским спортсменам не обязательно следовать подобным рекомендациям IBU.

«Я считаю, что это перебор. Если точно следовать букве закона и решению суда, то там ничего не сказано о данном запрете. Давайте и будем ему следовать», — сказал он.

Лебедев указал, что россиянам запрещается выступать под национальным флагом, о исполнять гимн страны и носить национальную спортивную одежду. В то же время они граждане России, «представляют нашу страну, имеют права свободно публиковать на своих страницах всё, что угодно».

ЧМ по биатлону пройдет в словенском населенном пункте Поклюка 10–21 февраля. Российская команда из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет участвовать в соревнованиях под флагом Союза биатлонистов России (СБР). Также они будут использовать гимн IBU.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря прошлого года постановил, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Таким образом, он сократил сроки санкций WADA в отношении российского спорта, но не отменил их окончательно.

В Совете Федерации назвали это решение политизированным, являющимся наказанием для всей страны.