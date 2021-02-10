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Политика
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Госдума увеличила штрафы за неповиновение силовикам на митингах

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Госдума 10 февраля приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, повышающий административные штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

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Согласно документу, предлагается усилить административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов Федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск Национальной гвардии, военнослужащих.

В ст. 20.2 КоАП, регулирующую штрафы за нарушение порядка организации или проведения массовой акции, вносятся две дополнительных части — 9-я и 10-я.

Согласно им, повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей правоохранителей, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, теперь повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10–20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок 100–200 часов, на должностных лиц — 20–40 тыс. рублей, а на юридических лиц — 70–200 тыс. рублей.

На данный момент штрафы за это составляют для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10–20 тыс. рублей, для юрлиц — 50–100 тыс. рублей.

Согласно рекомендованным поправкам, также оговаривается размер штрафа за перечисление средств на проведение митинга или акции без права на эту деятельность: штраф для граждан устанавливается в размере 10–15 тыс. рублей, для юридических лиц — 50–100 тыс. рублей, для должностных лиц — 15–30 тыс. рублей.

Ранее, 23 и 31 января, а также 2 февраля, в Москве и ряде российских городов прошли несанкционированные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. Симоновский суд отменил Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше», заменив его на 3,5 года колонии общего режима — причиной стали многократные нарушения Навальным испытательного срока. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

Кроме того, дела были возбуждены после прошедших акций за хулиганство, применение насилия к правоохранителям и за нарушение санитарных норм: среди участников акции были заболевшие COVID-19.

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