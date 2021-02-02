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У Мосгорсуда в Москве задержали семь несовершеннолетних

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Полиция задержала у здания Мосгорсуда в Москве семерых несовершеннолетних. Об этом сообщила во вторник, 2 февраля, уполномоченным по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

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Она добавила, что все задержанные уже отпущены домой. Были вызваны их родители.

«Мне известно о семи несовершеннолетних, которых задержали у Мосгорсуда. Они были доставлены в отделения полиции. Все процедуры в отношении подростков были соблюдены, к детям были вызваны их родители. На данный момент детей отпустили домой», — сказала детский омбудсмен ТАСС.

Ранее участники незаконной акции, которая прошла 31 января, призывали выйти на новую акцию к Мосгорсуду 2 февраля.

Накануне, 1 февраля, уполномоченный по правам ребенка в Санкт- Петербурге Анна Митянина рассказала о задержании 11-летней девочки во время несанкционированной акции в Петербурге. Правоохранители связались с родителями девочки, после чего за ней приехала мать.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. 21 января в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. За различные правонарушения во время несанкционированной акции в столице к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам. Было возбуждено более 20 уголовных дел по статьям о применении насилия к правоохранителям, нарушении санитарных норм, так как многие пришедшие на акции были заражены коронавирусом.

Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона. Кроме того, он счел неприемлемым привлекать к незаконным акциям детей.

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