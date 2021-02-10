Источник сообщил о подготовке в РФ двух астронавтов NASA к полету на МКС

Два астронавта NASA Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн в подмосковном Центре подготовки космонавтов готовятся к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в среду, 10 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Как уточняется, астронавты отправятся на МКС на корабле «Союз МС-18» 9 апреля. В числе членов экипажа также находятся россияне — Сергей Корсаков, Олег Новицкий и Петр Дубров.

«Ванде Хай и его дублер МакКлейн уже проходят подготовку в Центре подготовки космонавтов к полету на «Союзе МС-18», — отметил собеседник агентства.

Информацию подтвердил и другой источник, подчеркнув, что американские астронавты начали проходить подготовку еще в январе.

Третий же собеседник агентства уточнил, что астронавты посетили предприятие «Звезда», которое создает скафандры и кресла для корабля «Союз». Подчеркивается, что у Ванде Хая имеется свое снаряжение, а скафандр и ложемент для кресла для МакКлейна изготавливаются.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

9 февраля в NASA сообщили, что рассматривают возможность получения дополнительного места для своего астронавта в предстоящей весенней миссии «Союза» по смене экипажа. Решение связано с тем, что в случае проблем с запусками SpaceX Crew-2 и Boeing Starliner на МКС останется по крайней мере один член экипажа США.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2028-го или 2030 года. 2 января стало известно, что решение о судьбе станции планируется принять в первом квартале 2021 года.