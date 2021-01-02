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Решение о судьбе МКС примут в I квартале 2021 года

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Решение о судьбе Международной космической станции (МКС) планируется принять в первом квартале 2021 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Не поехали: будет ли достроен российский сегмент МКС
Судьба многофункциональных модулей может оказаться совсем иной

«Она будет определена где-то в I квартале следующего года», — сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, судьба МКС «еще до конца не решена».

В следующем году к МКС планируется запустить модуль «Наука», он «впоследствии станет базой для российской станции», сообщил Борисов.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2028 или 2030 года.

Ранее, в ноябре в «Роскосмосе» сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с NASA и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин тогда сообщил, что некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы, но списывать станцию рано. МКС способна функционировать длительное время, но ряд модулей возможно придется заменить, подчеркнул он.

Первый замгендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев на заседании совета по космосу РАН сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС» после 2025 года. Корпорация выступила с предложением отказаться от эксплуатации МКС и создать национальную станцию и пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе МКС, отмечал Соловьев.

В начале декабря Рогозин заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции и попросил россиян поделиться предложениями касательно ее облика.

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