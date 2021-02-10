Группа туристов из Москвы пропала на перевале Дятлова

Туристы из Москвы не вернулись с перевала Дятлова. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает портал E1.RU со ссылкой источник..

«Они должны были уехать сегодня в 08:00. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой с ними нет», — отметил собеседник.

Источник подчеркнул, что восемь человек прибыли на перевал, чтобы почтить память знаменитой тургруппы, пропавшей там в 1959 году.

В МЧС сообщили «Известиям», что на перевале находились три зарегистрированные группы, все они поддерживали связь.

«В случае если группа не зарегистрирована, то также сообщений о пропаже людей не поступало», — рассказали в ведомстве.

Группа Дятлова погибла в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова. Туристов нашли полураздетыми в нескольких десятках метров от палатки. Обстоятельства их гибели долгое время считались неясными и загадочными.

Среди возможных причин гибели туристов назывались военные испытания и редкая болезнь.