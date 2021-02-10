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Потапова впервые в карьере вышла в третий круг «Большого шлема»

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Российская теннисистка Анастасия Потапова во вторник, 9 февраля, в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) победила венгерку Тимеу Бабош.

Встреча продолжалась 1 ч 18 мин. и завершилась со счетом 6:2, 6:4. Во втором сете 19-летняя россиянка отыграла брейк.

Спортсменка впервые в своей карьере вышла в третий раунд взрослого турнира «Большого шлема».

На прошлой неделе на турнире WTA в Мельбурне Потапова одержала первую победу после операции на голеностопе.

В следующем круге она сыграет с победителем пары Нина Стоянович (Сербия) – Серена Уильямс (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующей победительницей турнира является американка Софья Кенин. Из россиянок Australian Open выигрывала только Мария Шарапова, одержав победу в 2008 году.

Накануне россиянки Светлана Кузнецова и Людмила Самсонова вышли во второй круг Australian Open. Кузнецова одержала победу над чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой, а Самсонова победила испанскую спортсменку Паулу Бадосу.

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