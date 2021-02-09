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Россиянка Кузнецова победила в первом раунде Australian Open

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова во вторник, 9 февраля, одержала победу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Спортсменка обыграла чешскую теннисистку Барбору Стрыцову.

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Встреча продлилась почти полтора часа и завершилась со счетом 6:2, 6:2. Теперь 35-летняя россиянка встретится с теннисисткой из Швейцарии Белиндой Бенчич, которая в трех сетах обыграла американку Лорен Дэвис, пишет «Спорт Экспресс».

Россиянка Людмила Самсонова победила испанскую спортсменку Паулу Бадосу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису и впервые в карьере пробилась во второй раунд турнира Большого шлема.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является четвертая ракетка мира американка Софья Кенин. Из россиянок Australian Open выигрывала только Мария Шарапова, одержав победу в 2008 году. Общий призовой фонд турнира составляет $61 млн.

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