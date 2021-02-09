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Россиянка Самсонова вышла во второй раунд турнира Большого шлема

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Россиянка Людмила Самсонова победила испанскую спортсменку Паулу Бадосу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема и впервые в карьере пробилась во второй раунд турнира Большого шлема.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 39 минут, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5. 22-летняя россиянка занимает 130-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Паула Бадоса — 70-е место.

Другая российская теннисистка Маргарита Гаспарян (127-е место в рейтинге) в параллельном матче проиграла испанской спортсменке Гарбинье Мугурусе (14-е место) со счетом 4:6, 0:6. Мугуруса и Людмила Самсонова встретятся во второй круге, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее 9 февраля сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев победил немца Янника Ханфмана и пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является четвертая ракетка мира американка Софья Кенин. Общий призовой фонд турнира составляет $61 млн.

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