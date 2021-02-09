Рублев пробился во второй круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев в понедельник, 8 февраля, в результате победы над немцем Янником Ханфманом вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча, которая продолжалась 1 час 43 минуты, закончилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Матчи турнира проходят в Мельбурне на кортах с покрытием «хард».

Лучший результат 23-летнего россиянина в турнирах серии Большого шлема — выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата США. На Australian Open-2020 он добрался до четвертого круга.

Во втором раунде Рублев сыграет с бразильцем Тьяго Монтейро.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира составляет $61 млн.

Ранее сборная России одолела Италию в финале теннисного Кубка ATP и выиграла первый командный турнир с 2008 года. Лидеры команды — Даниил Медведев и Андрей Рублев — показали отличный теннис в Мельбурне, выиграв по четыре матча.