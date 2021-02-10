Офис Зеленского не вел переговоров с Медведчуком перед блокированием каналов

Офис президента Украины Владимира Зеленского не вел никаких переговоров с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком перед блокированием телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил заместитель руководителя офиса главы государства Кирилл Тимошенко.

«Каких-то переговоров с господином Медведчуком или еще что-то не было точно. И я вам это гарантирую», — сказал он в эфире «Радио НВ», отвечая на вопрос, почему было решено ввести санкции против депутата рады Тараса Козака, который владеет указанными каналами, именно сейчас, и правда ли, что именно Тимошенко отвечал за переговоры с Медведчуком или его представителями.

Также, по его словам, Зеленский не планирует открывать собственный телеканал.

«Президент Зеленский не стремится строить свои каналы, свою телевизионную сеть или еще что-то. Мы открыто всем каналам говорим, что мы делаем, и надеемся на то, что они открыто готовы это ретранслировать в своих средствах массовой информации. Вот и всё. Насчет строительства какой-то телевизионной сети вообще вопрос не стоит», — сказал он.

В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

Позднее президент Украины заявил, что введение санкций в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK обусловлено «железобетонными причинами».

По словам Зеленского, попавшие под запрет каналы «содержали говорящие армии», которые якобы работали против страны. Также он заявил, что вопрос о введении данных санкций был инициирован еще в 2018 году.