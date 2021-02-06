Зеленский объяснил запрет телеканалов «железобетонными причинами»

Введение санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK обусловлено «железобетонными причинами», заявил глава государства Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что данный запрет не связан с критикой телеканалов в его адрес. Зеленский обратил внимание на то, что посвятил работе на телевидении более 20 лет, поэтому хорошо знает, что такое цензура.

«А не кажется ли вам, что даже если я, человек, которого часто просили об этом не говорить, не шутить, не вспоминать, человек, которому запрещали концерты, запрещали его фильмы, сериалы, который ненавидит цензуру всем своим естеством и зная, что такое защищать свободу слова, принял такое решение, значит это были весомые, железобетонные причины?» — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram в пятницу, 5 февраля.

По словам Зеленского, попавшие под запрет каналы «содержали говорящие армии», которые якобы работали против страны. Также он заявил, что вопрос о введении данных санкций был инициирован еще в 2018 году.

5 февраля в Верховной раде во время доклада одного из депутатов о закрытых телеканалах между парламентариями произошла потасовка.

2 февраля украинский лидер ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

На следующий день телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание и лишились доменов.

Свое решение Зеленский объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой». В свою очередь, журналисты назвали происходящее устранением неугодных СМИ и пообещали продолжить деятельность.

В Кремле осудили решение Зеленского, отметив, что оно не соответствует международным нормам. В Международной федерации журналистов назвали это цензурой, а в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны.