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В США назвали причину крушения вертолета баскетболиста Брайанта

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Причиной падения вертолета рекордсмена Национальной баскетбольной лиги Северной Америки (NBA) Коби Брайанта стала пространственная дезориентация пилота. Об этом заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Роберт Сумвальт на заседании ведомства во вторник, 9 февраля.

Заседание транслировалось на сайте NTSB.

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По его словам, пилот вертолета Ара Зобаян был дезориентирован из-за того, что залетел в облака. Он отметил, что движение через облака является нарушением государственных стандартов безопасности.

Пилот летел по правилам визуального полета, а значит должен был видеть направление движения летательного аппарата. До выхода из облаков он резко накренился и врезался в холмы в Южной Калифорнии.

«Даже хорошие пилоты могут оказаться в плохой ситуации», — заключил Сумвальт.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек погибли 26 января прошлого года в результате крушения вертолета в Калифорнии. Позже сообщалось, что пилот был дезориентирован из-за неблагоприятных погодных условий.

Вдова баскетболиста Ванесса подала иск против компании Island Express Helicopters, которая эксплуатировала вертолет. Поводом стала выдача разрешения на полет при плохих погодных условиях. В иске указывается, что часть вины лежит на пилоте, который управлял летательным аппаратом в тот день.

Брайант — один из самых титулованных баскетболистов США. В течение 20 сезонов выступал за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника. NBA решила внести его в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации в мае 2021 года.

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