Решетников заявил о риске новых сокращений в сфере туризма и досуга

Министр экономического развития России Максим Решетников 9 февраля после выступления перед депутатами в Госдуме отметил в разговоре с «Известиями», что возможны риски новых сокращений в сфере туризма и досуга.

По его словам, в зоне риска остаются рабочие места в тех сферах, которые еще не в полной мере восстановились.

«Есть те, которые на 5% не восстановились, есть те, которые на 15% — у нас порядка миллиона рабочих мест заняты. Это общепит, гостиницы, спорт, культура, сфера досуга», — сказал он.

Министр добавил, что у правительства есть понимание, как решить эти проблемы и уже идет подготовка соответствующих предложений.

В январе президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что концу 2021 года в стране нужно добиться полного восстановления рынка труда.

Глава государства подчеркнул, что в период пандемии России удалось не допустить резкого всплеска безработицы, в том числе благодаря мерам поддержки экономики, пишет «Газета.ру».

Путин также отмечал в январе, что ситуация на рынке труда в России в последние месяцы улучшается, но всё еще остается напряженной.

В ноябре 2020 года на саммите «группы двадцати» (G20) Путин назвал массовую безработицу и рост бедности главными рисками для мира. По его словам, масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось на фоне пандемии коронавируса беспрецедентен.