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Путин оценил ситуацию на рынке труда в России

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Показатели по безработице в России вполне реально вернуть на уровень, который был до начала пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 25 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

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По словам главы государства, ситуация на рынке труда в России в последние месяцы улучшается, но всё еще остается напряженной.

«Перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень, так скажем. Судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична», — сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Ранее, 21 января, российский лидер заявил, что к концу текущего года в стране нужно добиться полного восстановления рынка труда.

В тот же день стало известно, что число граждан, которые официально зарегистрированы в России как безработные, составляет 2,6 млн. Таким образом, за пять дней их количество уменьшилось на 100 тыс. человек: на 15 января официально было зарегистрировано 2,706 млн безработных граждан.

В начале января Путин также отмечал, что важнейшими задачами властей в текущем году станут восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в стране.

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