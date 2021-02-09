Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Боррель допустил введение новых санкций против России
Мир
«Газпром» подтвердил завершение строительства СП-2 в водах Дании в апреле
Экономика
В МВФ высоко оценили предпринятые Россией меры против последствий пандемии
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс биткоина выше $50 тыс.
Мир
Монголия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Из-за непогоды на въезде в Киев скопилось около 1,4 тыс. грузовиков
Авто
Импорт автомобилей в Россию в 2020 году снизился на 20%
Мир
Гендиректор ВОЗ призвал страны делиться вакциной от COVID-19
Мир
В Британии предложили сажать в тюрьму скрывших визит в страны из черного списка по COVID-19

В Госдуме сравнили Украину с африканской диктатурой XX века

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина всё больше напоминает африканский Заир 1970-х годов, в котором прозападная диктатура соединяла национализм и коррупцию. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Принуждение к спору: с кем Украина поссорилась в прошедшем году
Что не так в отношениях Киева с Венгрией, Белоруссией и Польшей

Таким образом она отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что русский мир — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян, и внедрить его на Украине с помощью мягкой силы не удастся.

«На самом деле именно многонациональный русский мир силен своим многообразием, в нем множество оттенков и нюансов. А вот современная Украина с каждым годом всё больше напоминает отсталое авторитарное государство, где запрещено даже само слово «федерализм», а «свобода быть собой» существует только для неофашистов», — сказала Панина в разговоре с «РИА Новости».

Она отметила, что во времена СССР Украина была страной с передовой промышленностью, наукой и высокой культурой.

«Где это всё теперь? Украина всё больше напоминает африканский Заир времен Мобуту, где прозападная диктатура соединяла пещерный национализм с запредельной коррупцией», — добавила депутат.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что забота о русском мире всегда была и остается приоритетом для российских властей. Он также утвердительно ответил на вопрос, является ли Украина частью русского мира, и напомнил, что там живет очень много русских и русскоговорящих людей.

В середине декабря 2020 года Кулеба отметил, что противодействие России и поддержка украинцев за рубежом станут ключевыми направлениями внешней политики Украины в 2021 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021