В Госдуме сравнили Украину с африканской диктатурой XX века

Украина всё больше напоминает африканский Заир 1970-х годов, в котором прозападная диктатура соединяла национализм и коррупцию. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Таким образом она отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что русский мир — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян, и внедрить его на Украине с помощью мягкой силы не удастся.

«На самом деле именно многонациональный русский мир силен своим многообразием, в нем множество оттенков и нюансов. А вот современная Украина с каждым годом всё больше напоминает отсталое авторитарное государство, где запрещено даже само слово «федерализм», а «свобода быть собой» существует только для неофашистов», — сказала Панина в разговоре с «РИА Новости».

Она отметила, что во времена СССР Украина была страной с передовой промышленностью, наукой и высокой культурой.

«Где это всё теперь? Украина всё больше напоминает африканский Заир времен Мобуту, где прозападная диктатура соединяла пещерный национализм с запредельной коррупцией», — добавила депутат.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что забота о русском мире всегда была и остается приоритетом для российских властей. Он также утвердительно ответил на вопрос, является ли Украина частью русского мира, и напомнил, что там живет очень много русских и русскоговорящих людей.

В середине декабря 2020 года Кулеба отметил, что противодействие России и поддержка украинцев за рубежом станут ключевыми направлениями внешней политики Украины в 2021 году.