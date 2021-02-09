Глава МИД Украины назвал русский мир однообразным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «мягкая сила» не поможет России в продвижении русского мира на Украине. На эту тему он высказался во вторник, 9 февраля.

«Русский мир» — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это разнообразие и свобода», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина является частью русского мира. Он напомнил, что там живет очень много русских и русскоговорящих. По словам Пескова, отрицать культурные и исторические связи было бы большой глупостью.

Песков назвал поддержку русского мира мягкой силой. «Это наша «мягкая сила», никогда не используются какие-то методы, которые противоречили бы международному праву», — объяснил он.

Песков также напомнил, что в соответствии с международным правом любое государство имеет возможность осуществлять гуманитарные операции и поощрять контакты между людьми, а также «рассказывать о литературе, искусстве, науке».

В конце 2020 года Кулеба в интервью немецкому журналу Internationale Politik заявил, что Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с русским миром окончательный, а всё остальное, по его мнению, «вопрос времени и дипломатии».

В декабре Кулеба также отмечал, что между Россией и Украиной идет «война» и Киев имеет «краткосрочную цель» — выход на принцип мирного существования с Москвой.

Украина с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию Киев возлагает на РФ. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала украинские власти прекратить военные действия. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала РФ страной-агрессором.