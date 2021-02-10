Отставка на новичка: Андрей Круглов покинет пост замглавы Минфина

Минфин покинет еще один замминистра — свой пост оставит Андрей Круглов, сообщили «Известиям» два близких к кабмину источника. По их словам, его отставка требуется для того, чтобы принять нового заместителя главы ведомства, который смог бы отвечать за подготовку бюджета . Ранее этот вопрос курировала первый замруководителя министерства Татьяна Нестеренко, «Известия» сообщали о скором ее уходе в январе. Вероятным кандидатом на это место источники называют высокопоставленного сотрудника из аппарата правительства.

Третий пошел

Замглавы Минфина Андрей Круглов покинет ведомство, сообщили «Известиям» два близких к правительству источника. Фактически он станет уже третьим замминистра, который уходит из Минфина с начала 2021 года.

Ранее «Известия» сообщали об уходе Антона Дроздова и Татьяны Нестеренко , которая занимала пост первого замглавы. Отставка Антона Дроздова, до Минфина возглавлявшего ПФР, состоялась уже официально — 3 февраля премьер Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.

Отставка на новичка Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко Фото: РИА Новости/Татьяна Нестеренко

По словам собеседников, Андрей Круглов покидает Минфин, чтобы освободить позицию для нового замминистра, который будет отвечать за подготовку бюджета . Ранее этот вопрос курировала Татьяна Нестеренко. Дело в том, что у главы Минфина Антона Силуанова сейчас 10 заместителей (если не считать Татьяну Нестеренко, которая пока формально числится в ведомстве) — это максимально допустимая после реформы госуправления численность замов в министерстве. Нового руководителя не получится принять на работу, не освободив одного из действующих.

Один из собеседников «Известий» уточнил, что, по всей видимости, на эту должность придет человек не из министерства. Другой источник сообщил, что рассматривается несколько кандидатур, в частности один из высокопоставленных сотрудников аппарата правительства .

Андрей Круглов пришел в ведомство в мае 2019 года. Он должен был заниматься вопросами взаимодействия по инвестициям с китайскими партнерами, сотрудничеством с Евразийским экономическим союзом, комментировал ранее это назначение Антон Силуанов. Однако на практике новый замминистра долгое время работал без четкого функционала, сообщил один из источников. Затем ему поручили заниматься кадровыми вопросами.

Отставка на новичка Годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром», 2017 год Фото: РИА Новости/Илья Питалев

С середины 90-х до начала 2000-х Андрей Круглов работал в администрации Санкт-Петербурга — в Комитете по внешним связям. С 2002 по 2019-й занимал пост заместителя председателя правления ПАО «Газпром», где курировал финансово-экономический департамент. За два неполных года работы в Минфине Андрей Круглов на публике фактически не выступал.

«Известия» направили запрос в Минфин и пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать возможную отставку Андрея Круглова и сообщить, какие кандидатуры на эту позицию рассматриваются.

Справка «Известий» О реформе госаппарата председатель правительства Михаил Мишустин объявил в середине ноября 2020 года. В министерствах и регионах планируется сократить 5–10% должностей чиновников, в том числе за счет вакантных должностей. В конце года кабмин утвердил постановление о реформе госаппарата. Она, согласно сообщению на сайте правительства, затронет 45 министерств и ведомств. Планируется сократить 74 подразделения, «выполняющих обеспечивающие функции», а также 37 заместителей руководителей федеральных органов. Новые правила предусматривают не более 10 заместителей министра, в том числе одного первого.

Человек с опытом

На должность замминистра, курирующего подготовку казны, не сможет прийти фигура, статусная исключительно политически — это должен быть человек с богатым опытом именно в сфере бюджетного процесса , уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Подготовка финансового плана страны — это искусство, где много неформальных тонкостей, не прописанных в Бюджетном кодексе.

Конечно, лучше всего со всеми нюансами знакомы в Минфине, но теоретически на эту должность может прийти и кандидат извне, например профильные кадры из аппарата правительства, других министерств, Счетной палаты, кто-либо из депутатов.

Эксперт напомнил, что та же Татьяна Нестеренко, по сути, пришла в Минфин из Госдумы и из региона, и у нее это получилось лучше других (она проработала заместителем министра финансов более 20 лет, до службы в ведомстве занимала разные посты в структурах Чукотского АО, избиралась в ГД. — «Известия»).

Отставка на новичка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Куратор бюджетного процесса должен обладать высочайшей квалификацией , добавил член комитета по бюджету и налогам Госдумы, экс-замминистра финансов Айрат Фаррахов. Конечно, хотя от конкретной персоналии на этой должности отчасти зависит бюджетная политика, окончательный вариант финансового плана страны утверждает Госдума. Поэтому специалист должен быть не только стратегом, но и тактиком: обсуждение казны — многосторонний процесс . Депутаты и сенаторы пытаются за счет бюджета улучшить положение своих избирателей, сбалансировать все интересы — это тактически сложная задача.