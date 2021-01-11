Не попали в десятку: два замглавы Минфина уйдут в отставку
Первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко покинет свой пост, сообщили «Известиям» три источника, близких к правительству. Кроме нее, по их словам, с должности замминистра финансов уйдет Антон Дроздов. Он перешел в ведомство в начале прошлого года, покинув кресло главы ПФР. Сокращения в руководстве Минфина связаны с реформой госаппарата — сейчас у министра больше заместителей, чем положено по новым правилам. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают высокий профессионализм обоих замминистра, но изменения считают нормальным процессом. Впрочем, они допускают, что ведомство в течение года могут ждать дополнительные пертурбации.
Первый лишь один
Сейчас у главы Минфина Антона Силуанова 12 заместителей, из них два первых — Леонид Горнин и Татьяна Нестеренко. Последняя, по словам собеседников «Известий», близких к кабмину, покинет свой пост и, по всей вероятности, уйдет из министерства.
— Поскольку по новым правилам в Минфине не может быть двух первых замов, одного из них надо было либо сокращать, либо понижать до замглавы. Ни Леонид Горнин, ни Татьяна Нестеренко на понижение не были готовы, — сообщил один из источников.
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко и первый вице-премьер РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов (слева направо) на пленарном заседании Совета Федерации РФ
«Известия» обратились к Татьяне Нестеренко с просьбой подтвердить свою отставку с поста первого замминистра финансов. Она отказалась отвечать на вопрос.
О реформе госаппарата председатель правительства Михаил Мишустин объявил в середине ноября 2020 года. В министерствах и регионах планируется сократить 5–10% должностей чиновников. В том числе за счет вакантных должностей.
В конце года кабмин утвердил постановление о реформе госаппарата. Она, согласно сообщению на сайте правительства, затронет 45 министерств и ведомств. Планируется сократить 74 подразделения, «выполняющих обеспечивающие функции», а также 37 заместителей руководителей федеральных органов. Новые правила предусматривают не более 10 заместителей министра, в том числе одного первого.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Обсуждение реформы госаппарата и сокращения штата чиновников продолжается уже на протяжении почти 10 последних лет. В 2011–2013 годах численность госслужащих планировалось урезать на 20%. Однако в 2016 году Счетная палата сообщила о снижении численности на 5,6%, отметив, что это происходит за счет сотрудников низшего звена при увеличении числа разного рода начальников.
В 2019 году дискуссия о параметрах оптимизации продолжилась. Предполагалось сократить штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%, а их территориальных подразделений — на 15%. По иронии судьбы, одним из авторов этой реформы была именно Татьяна Нестеренко.
Стремительное передвижение
Другим членом руководства Минфина, который покинет свой пост, источники назвали замминистра Антона Дроздова. Он пришел в министерство в начале 2020 года с должности руководителя Пенсионного фонда. В Минфине Антону Дроздову поручили курировать НПФ, реформу пенсионных накоплений и валютный контроль. Ключевой задачей было завершение проекта по запуску гарантированного пенсионного плана (ГПП). Антон Дроздов не ответил на вопросы «Известий».
Как ранее рассказывали источники «Известий», знакомые с ходом разработки ГПП, в августе его обновленный вариант был направлен на согласование в правительство. Однако утверждения документ не получил, в том числе из-за неодобрения концепции администрацией президента. Тем более, как сообщили собеседники, новая версия мало отличалась от предыдущей, которую кабмин в конце 2019-го отправил на доработку.
Замминистра Антон Дроздов
Замминистра Алексей Моисеев, ранее курировавший в Минфине проект ГПП, заявил «Известиям», что слышал о планирующемся уходе Антона Дроздова, однако о том, кто примет на себя его обязанности, ему неизвестно.
Оба заместителя Антона Силуанова — исключительно профессиональные люди, отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Он напомнил, что Татьяна Нестеренко прошла в должности замминистра финансов фактически все экономические кризисы в российской истории. В ее компетентности никто не сомневается, бесценный опыт Татьяны Нестеренко обязательно будет востребован, уверен он. Однако кадровые изменения, в том числе в руководстве министерств, — это нормальный процесс, который вряд ли кого-то удивляет, добавил Айрат Фаррахов. Они в любом случае направлены на поиск новых состояний и решений.
Изменения в составе руководства Минфина, стартовавшие в начале прошлого года синхронно со сменой правительства, пока сложно осмыслить, тем более в условиях пандемии, когда открытость госорганов в целом снизилась, добавил директор Центра региональной политики РАНХиГС и член общественного совета при Министерстве финансов Владимир Климанов. Антон Дроздов проработал в ведомстве меньше года, однако, возможно, его назначение заместителем Антона Силуанова было обусловлено в том числе той стремительностью кадровой ротации, затронувшей правительство в целом.
Не исключено, что Минфин в начале года проведет дополнительные изменения в руководстве, поскольку пока сложно судить, кто из действующих замминистра мог бы взять на себя обязанности Татьяны Нестеренко или заменить ее на этом посту, отметил специалист. Ведомству необходимо сохранить разноплановость профилей своих руководителей — для эффективного управления требуются разные «типажи» — финансисты, макроэкономисты, реформаторы, налоговики и так далее.
В пресс-службе Минфина не ответили на просьбу подтвердить уход заместителей министра с их постов.
Татьяна Нестеренко начала свою карьеру госслужащего в 1980-х. В этот период она занимала разные должности в финансовых структурах Чукотского АО, с 1991 по 1994 год работала замглавы администрации и начальником финуправления округа. Затем была избрана депутатом Госдумы, где занимала должность члена комитета по бюджету и налогам. В 1998 году Татьяну Нестеренко назначили замминистра финансов, тогда ведомством руководил Михаил Задорнов. С 2012 года работает в Минфине в статусе первого заместителя. Ключевое направление, которое курирует Татьяна Нестеренко, — формирование федерального бюджета, прежде всего его расходной части.
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко
Антон Дроздов начал работу в Минфине в 1989 году. В 1994-м он был назначен замруководителя Главного управления Федерального казначейства. В 1999-м перешел в правительство. Там Антон Дроздов последовательно занимал посты начальника департамента финансов, замглавы аппарата, а затем директора департамента экономики и финансов. С 2008 по 2020 год руководил Пенсионным фондом. В Минфин в качестве замминистра вернулся в январе прошлого года.