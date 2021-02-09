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Эксперты назвали заражающее миллионы телефонов приложение

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Приложение для считывания штрих-кодов Barcode Scanner после обновления стало вредоносным для смартфонов на базе Android. Об этом сообщается в блоге производителя антивирусных программ Malwarebytes.

Как говорится в сообщении, в конце декабря 2020 года в компанию начали поступать жалобы от пользователей. Они писали, что их телефоны открывают рекламу в браузерах без ведома владельцев. Выяснилось, что никто из пользователей не скачивал сторонних программ, а все приложения устанавливал из официального магазина Google Play.

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Проведя исследование, разработчики антивирусного программного обеспечения выяснили, что все дело в приложении Barcode Scanner. При последнем обновлении производитель LAVABIRD LTD добавил туда скрытый вредоносный код, запускающий рекламу.

Компания Malwarebytes передала результаты проверки Google Play, после чего оно было удалено из онлайн-магазина. Однако отмечается, что за несколько лет работы сканер скачали более десяти миллионов пользователей.

27 января 2021 года опасный вирус был обнаружен в мессенджере WhatsApp. Исследователь компании ESET отметил, что вредоносное ПО автоматически распространяется через сообщения.

Вирус проникает в смартфон после того, как пользователь получает ссылку на мобильное приложение Huawei Mobile, где ему сообщают о возможности якобы выиграть смартфон. После перехода по ссылке юзер WhatsApp перенаправляется на сайт, оформлением схожий с магазином приложений Google Play, где ему предлагается установить программу. Завершив установку, приложение запрашивает доступ к уведомлениям, и именно через них и будут совершаться атаки, так как, используя функцию быстрого ответа, вирус пересылает ссылку другим пользователям.

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