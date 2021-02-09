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Госдума во II чтении одобрила запрет высаживать детей без билетов из транспорта
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Госдума во II чтении одобрила запрет высаживать детей без билетов из транспорта

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Депутаты Госдумы в ходе заседания во вторник, 9 февраля, приняли во втором чтении поправки в устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта, которыми, в частности, запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, которые не достигли 16-летнего возраста, и едут без сопровождения взрослых.

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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что были случаи, когда детей, у которых не было денег для оплаты проезда, выгоняли из общественного транспорта на мороз и они были вынуждены несколько километров идти пешком.

«Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей, передает НСН.

Помимо этого, законопроект включает в себя изменение процедуры контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас она регламентируется федеральными правилами перевозок пассажиров. В кабинете министров предложили разрешить властям регионов самостоятельно устанавливать порядок контроля оплаты проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте.

В соответствии с текстом документа порядок контроля оплаты проезда на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и граничащего с ним региона, а также по регулярным маршрутам в границах Краснодарского края и Республики Адыгея будет регулироваться соглашениями между властями соответствующих субъектов РФ. Для остальных случаев будут действовать имеющиеся правила перевозок пассажиров.

Документ на рассмотрение Госдумы внесло правительство РФ.

27 декабря сообщалось, что в Новосибирске кондуктор автобуса высадил 10-летнюю девочку из автобуса на мороз и оставил одну на безлюдной улице, потому что у той не оказалось при себе справки школьника.

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