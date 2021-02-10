В конце первой недели февраля рубль начал существенно укрепляться, что стало причиной роста доверия к отечественной валюте. Почему до этого растущие котировки нефти не оказывали столь существенного действия?

Из множества факторов, которые ранее влияли на рубль, к началу февраля наиболее значимыми стали геополитические риски и котировки цен на нефть. Несмотря на заявления представителей власти о том, что зависимость экономики, и в частности курса рубля, от сырья значительно снизилась из-за уменьшения доли нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета примерно до 1/3, рубль коррелирует с ценами на черное золото. Бюджетное правило не компенсирует полностью дисбаланс поступления валюты на внутренний рынок.

Минфин в рамках бюджетного правила сократил покупки валюты до 45,6 млрд рублей (106,5 млрд месяцем ранее). Теперь спрос на доллары на внутреннем рынке будет значительно меньше при текущем диапазоне цен на нефть, что долгосрочно поддержит рубль.

В любом случае компенсационный механизм бюджетного правила ни ранее, ни сейчас не покрывал полностью потребности экспортеров в покупке или продаже валюты на внутреннем рынке. Ориентиром для курса выступает стоимость барреля нефти в рублях. Она впервые с января 2020 года превысила 4 тыс. рублей за баррель Brent. Это значение выше средних, наблюдавшихся в последние годы.

Есть фундаментальные причины, по которым нефть подорожала до уровней, наблюдавшихся в феврале 2020 года. Позиция ОПЕК+ продолжает влиять на сокращение излишков нефти, запасы в Китае снижаются, а в ключевом хранилище США они сейчас ниже среднего уровня за пять лет. Саудовская Аравия сохраняет неизменными цены на нефть для азиатского рынка, вопреки ожиданиям их уменьшения.

Считаю, что хотя полноценного восстановления спроса еще не произошло, потребление нефти вернется к уровню 2019-го к концу года. ОПЕК + проявляет большую дисциплину (99% выполнения сделки), чем ожидалось участниками рынка. После прохождения коррекции не исключаем тестирования сопротивления $60 за баррель Brent. В ожидании этого инвесторы наращивают позиции в «сырьевых» валютах: канадском и австралийском долларе, рубле и др.

Конечно же, значение стоимости барреля в рублях не определяющее для курса российской валюты, и надо учитывать снижение торгового баланса более чем в два раза от максимумов 2018 года, но всё же рубль выглядит относительно недооцененным при текущей цене нефти. Потенциальное улучшение платежного баланса в ближайшие месяцы окажет поддержку курсу. В ходе торговой сессии 5 февраля цена Brent в моменте достигла 4,5 тыс. руб./барр. Вероятно снижение курса к значениям, соответствующим 3,5–4 тыс. руб./барр. Верхняя граница этого диапазона предполагает, что при условной стоимости $59/барр. Urals рубль укрепится к 67,8 руб./$.

Этому препятствуют обострившиеся санкционные риски. Впрочем, я считаю, что основным в санкционной повестке была неопределенность, связанная с паузой, которую взяла американская сторона в период с момента выборов до инаугурации Джо Байдена 20 января. Его жесткие предвыборные высказывания заставляли закладывать инвесторов все санкционные сценарии в риск-модели. Несмотря на увеличение числа недружественных высказываний на Западе в отношении России, в начале февраля санкционная повестка была конкретизирована.

Иностранные инвесторы не услышали ничего, что могло бы отпугнуть их или ограничить их возможности на российском рынке. Расширение персональных санкций, включая заморозку активов, является перманентным процессом с 2014 года. Второй вопрос — усиления противодействия США «Северному потоку – 2» — также давно учтен инвестсообществом.

Притоку средств в активы развивающихся стран способствует оптимизм на рынках, связанный с ходом вакцинации в мире. Вакцинация почти 30 млн человек в США и ожидание принятия стимулов, предложенных Байденом, способствуют достижению фьючерсом на американский S&P500 рекордных максимумов.

Конечно же, не стоит ждать укрепления рубля к 67,8 руб./$ в обозримой перспективе. Риском остаются не формализованные на бумаге санкции, а весьма ограниченный потенциал неэнергетического сотрудничества России и Европы. Волна протекционизма с обеих сторон вновь ударит по товарообороту. Но российская экономика уже адаптировалась к режиму взаимных ограничений и при текущей цене на нефть рубль будет тяготеть к диапазону $72–76,5 руб./$ и 87–92 руб./евро.

Автор — финансовый аналитик

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора