Итоги заседания Центрального банка США (ФРС) определили ход торгов на американском фондовом рынке и стали причиной коррекционных настроений на биржах. Федеральная резервная система сохранила мягкую денежно-кредитную политику (ДКП), базовая процентная ставка осталась на уровне 0-0,25%, но намеков на новые стимулы не последовало.

Джером Пауэлл, глава ФРС, заверил рынки в поддержке экономики Федрезервом. Регулятор дал понять, что продолжит покупать облигации на $120 млрд в месяц. $80 млрд будут тратиться на выкуп казначейских бумаг и $40 млрд — на покупку ипотечных. Вероятно, это будет делаться до устойчивого прогресса с занятостью и инфляцией, которая далека от двухпроцентного таргета. Ускорение темпов роста потребительских цен, которое может проявиться на фоне восстановления экономики, не вызывает у Дж.Пауэлла опасений.

Безработными остаются около 9 млн человек, глава Федрезерва упомянул о потере в прошлом месяце из-за пандемии 400 тыс. рабочих мест в сфере общепита. Ранее Дж.Пауэлл отмечал, что целый ряд макроэкономических показателей указывает на прогресс в восстановлении экономики, но в ходе выступления по итогам заседания ФРС заявил, что его темпы замедлились и сейчас не время сворачивать стимулы. По данным Минторга США, ВВП страны в 2020 году упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времён Второй Мировой Войны. Циркулировавшие на рынке в начале января слухи о том, что необходимо будет начать ограничение столь масштабной монетарной поддержки экономики, не получили подтверждения.

Напротив, ультрамягкие комментарии ФРС способны были поддержать рынки, но инвесторы их не услышали. Подобным сигналом могло стать объявление о готовности контроля за кривой доходности долговых бумаг, запуска «операции Twist». Последняя применялась, например, в 2011 году. Регулятор может продавать бумаги с коротким сроком погашения из своего портфеля и покупать облигации с более длительным сроком погашения. Это может выровнять кривую доходности казначейских облигаций, что стимулировало бы экономику через снижение процентных ставок по кредитам. В результате отсутствия дополнительных стимулов мы видим сильные спекулятивные настроения и высокую турбулентность на рынке акций США.

Так или иначе, любой дополнительный оптимизм, транслируемый ФРС США, мог носить краткосрочный характер. Рисками остаются затягивание переговоров при утверждении плана поддержки экономики, представленного Джо Байденом, до середины марта, сомнения в эффективности распространения вакцин и всплеск волатильности доходности десятилетних казначейских облигаций США. В течение всего января их доходность остается выше 1%, демонстрируя сильное расхождение с околонулевой базовой ставкой.

На рынке акций США многие отмечают перекупленность, но в текущей ситуации это скорее говорит о готовящейся консолидации и волатильном боковике, чем о развороте S&P500. Индекс с момента победы Джо Байдена поднялся более чем на 10%. Решение ФРС по процентной ставке совпало с коррекцией индекса на 2,54%, очередной день фьючерсы на S&P500 также начали снижением. Дж.Пауэлл в ходе своего выступления приложил немало усилий, чтобы успокоить инвесторов, заявляя, что масштабная вакцинация позволит пандемии в ближайшее время пойти на убыль, а экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось.

Возможности регулятора ограничены ввиду необходимости в будущем сокращать баланс ФРС и из-за рекордного госдолга, который и так достиг $21,6 трлн. Всё же, если на ближайших выступлениях членов Федрезерва будет объявлена подготовка новых стимулов, золото может достаточно быстро превысить отметку $2000 за унцию, евро подняться к максимумам 1,2350 за доллар, а рынок акций США обновить очередные исторические максимумы.

Для российского рубля локальная коррекция на биржах в день заседания ФРС обернулась ослаблением на 0,5% к доллару и евро, отечественная валюта преодолела отметку 76 руб./$ и 92 руб./€. Очевидно, что монетарная политика ФРС не является ключевым фактором для рубля на ближайшее время, но зависимость фондового рынка проявится сильнее. Если американский бенчмарк продолжит рост, российский индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3400 пунктов с целью движения к максимуму, в 3520 пунктов.

Автор — финансовый аналитик

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