Невролог предупредила о вреде от просмотра телевизора для пенсионеров

Телевидение может повлиять на ухудшение памяти и перевозбуждение нервной системы у пенсионеров. Такое мнение высказала во вторник, 9 февраля, невролог Юлия Покровская.

По словам специалиста, при просмотре телевизора, как правило, нет активной обработки информации, если это не обучающая программа.

«Плюс большой поток негативной информации, что является информационным стрессом, что само по себе ухудшает память. Поскольку у нас к телевизору не подходят как к инструменту, не считают нужным его дозировать, правильно выбирать каналы и просто порой смотрят что придется, действительно влияние отрицательное», — сказала невролог в беседе с телеканалом «Звезда».

Также за счет мелькания кадров идет перевозбуждение нервной системы, и это особенно сильно сказывается на пожилых и на детях, поскольку это более уязвимые категории.

Эксперт подчеркнула, что нужно фильтровать контент, контролировать экранное время — тогда вероятность отрицательного влияния будет минимальной.

«1,5-2 часа ни при каких условиях критического влияния не окажут. Но с другой стороны, если это, например, какая-то агрессивная информация, негативные новости, пугающие фильмы, то лучше и ни одной минуты не смотреть», — сказала Покровская.

Врач также высказала мнение, что если пожилой человек будет смотреть какую-то интеллектуальную обучающую программу, в которую он будет включаться, получать полезную информацию, при этом не перегружая зрение и нервную систему, экранное время может быть увеличено.

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