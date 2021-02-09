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Невролог предупредила о вреде от просмотра телевизора для пенсионеров

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Телевидение может повлиять на ухудшение памяти и перевозбуждение нервной системы у пенсионеров. Такое мнение высказала во вторник, 9 февраля, невролог Юлия Покровская.

По словам специалиста, при просмотре телевизора, как правило, нет активной обработки информации, если это не обучающая программа.

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«Плюс большой поток негативной информации, что является информационным стрессом, что само по себе ухудшает память. Поскольку у нас к телевизору не подходят как к инструменту, не считают нужным его дозировать, правильно выбирать каналы и просто порой смотрят что придется, действительно влияние отрицательное», — сказала невролог в беседе с телеканалом «Звезда».

Также за счет мелькания кадров идет перевозбуждение нервной системы, и это особенно сильно сказывается на пожилых и на детях, поскольку это более уязвимые категории.

Эксперт подчеркнула, что нужно фильтровать контент, контролировать экранное время — тогда вероятность отрицательного влияния будет минимальной.

«1,5-2 часа ни при каких условиях критического влияния не окажут. Но с другой стороны, если это, например, какая-то агрессивная информация, негативные новости, пугающие фильмы, то лучше и ни одной минуты не смотреть», — сказала Покровская.

Врач также высказала мнение, что если пожилой человек будет смотреть какую-то интеллектуальную обучающую программу, в которую он будет включаться, получать полезную информацию, при этом не перегружая зрение и нервную систему, экранное время может быть увеличено.

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что Школа кино и телевидения «Индустрия» в рамках нового набора запускает ряд онлайн- и офлайн-мероприятий, мастер-классов и круглых столов.

Новый сезон в школе начнется с серии киновебинаров от ведущих профессионалов мирового кинематографа. 12 преподавателей из UCLA, USC, AFI, Columbia University и NYFA расскажут об анализе питчингов, принципах создания Proof of Concept, визуальных образах героев и других актуальных темах.

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