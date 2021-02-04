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Школа кино и телевидения «Индустрия» запускает серию вебинаров

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Школа кино и телевидения «Индустрия» в рамках нового набора запускает ряд онлайн- и офлайн-мероприятий, мастер-классов и круглых столов.

Как сообщается в поступившем «Известиям» 4 февраля пресс-релизе, новый сезон в школе начнется с серии киновебинаров от ведущих профессионалов мирового кинематографа. 12 преподавателей из UCLA, USC, AFI, Columbia University и NYFA расскажут об анализе питчингов, принципах создания Proof of Concept, визуальных образах героев и других актуальных темах. В число спикеров вошли художник по костюмам Криси Карвонидес, мастер визуальных эффектов в картине «Парк юрского периода» (1993) и «Вспомнить все» (2012) Крейг Кэтон, а также продюсер фильма «Валентинка» (2010) Джек Лечнер.

Познакомиться с принципами работы и трендами в мировой киноиндустрии можно будет каждую пятницу в течение трех месяцев. Все вебинары будут транслироваться с синхронным переводом.

Первый вебинар состоится 12 февраля в 21:00 мск. Памела Дуглас из Южно-Калифорнийского университета (USC) представит тему «Создание «Библии телесериала». Подробная программа всех киновебинаров, а также краткая биография и фото спикеров доступны на сайте «Индустрии». Там же будет доступна регистрация гостей.

Школу кино и телевидения «Индустрия» основатели режиссер Федор Бондарчук и продюсеры кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко. Национальная Медиа Группа (НМГ) является партнером проекта. Главное отличие «Индустрии» от других киношкол — это уникальная для России система обучения: лучшие профессионалы области на практике делятся со студентами своими знаниями и опытом, а после окончания курсов выпускников ждет обширная программа стажировок.

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