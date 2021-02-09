Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
ВМФ РФ получит две подводные лодки проекта «Лада» в 2022 году
Экономика
В Литве заявили о приостановке транзита газа в Калининград
Общество
В московских загсах сняли введенные из-за коронавируса ограничения
Экономика
Власти РФ запретили ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта
Общество
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг
Экономика
В январе в РФ выдали рекордное число ипотечных кредитов
Общество
Власти РФ выделят почти 600 млрд рублей на строительство в Крыму
Политика
Путин 17 февраля проведет встречу с лидерами думских фракций
Интернет
В ОП выступили за досудебную блокировку сайтов мошенников

Рой Джонс посетит турнир «Короли ринга» в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Боксер Рой Джонс – младший посетит боксерский турнир «Короли ринга», который состоится 20 февраля в Москве. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Он тренирует малавийского спортсмена Айзека Чилембу, который встретится на ринге в главном поединке боксерского шоу с россиянином Федором Чудиновым. Как стало известно, Джонс-младший будет находится в углу своего подопечного.

Вдобавок к этому спортсмен посетит пресс-конференцию перед боем, которая состоится 17 февраля в МИЦ «Известия».

Накануне Чудинов на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заявил, что зрители, увидевшие соревнования в формате поп-бокс, обязательно оценят их.

В конце января россиянин назвал малавийца опасным соперником, подчеркнув, что не станет запугивать или пытаться вывести его из себя, поскольку ему нравится честное соперничество. Чилемба в свою очередь заявил, что легко справится с российским спортсменом, назвав его «хорошим бойцом».

В рамках турнира «Короли ринга», который пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл», профессиональные боксеры встретятся со спортсменами из других дисциплин и популярными блогерами. В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо поединка Чудинов–Чилемба на ринге встретятся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021