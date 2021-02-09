Рой Джонс посетит турнир «Короли ринга» в Москве

Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Боксер Рой Джонс – младший посетит боксерский турнир «Короли ринга», который состоится 20 февраля в Москве. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Он тренирует малавийского спортсмена Айзека Чилембу, который встретится на ринге в главном поединке боксерского шоу с россиянином Федором Чудиновым. Как стало известно, Джонс-младший будет находится в углу своего подопечного.

Вдобавок к этому спортсмен посетит пресс-конференцию перед боем, которая состоится 17 февраля в МИЦ «Известия».

Накануне Чудинов на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заявил, что зрители, увидевшие соревнования в формате поп-бокс, обязательно оценят их.

В конце января россиянин назвал малавийца опасным соперником, подчеркнув, что не станет запугивать или пытаться вывести его из себя, поскольку ему нравится честное соперничество. Чилемба в свою очередь заявил, что легко справится с российским спортсменом, назвав его «хорошим бойцом».

В рамках турнира «Короли ринга», который пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл», профессиональные боксеры встретятся со спортсменами из других дисциплин и популярными блогерами. В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо поединка Чудинов–Чилемба на ринге встретятся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.