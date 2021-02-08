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Экс-замглавы Спецстроя Мордовца приговорили к 13,5 года колонии за взятку

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Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего замглавы Спецстроя России, руководителя оперативного штаба по строительству космодрома Восточный Александра Мордовца к 13,5 года колонии строгого режима за взятку в 32 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в понедельник, 8 февраля.

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«Приговором суда Мордовец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ», — отмечается в сообщении.

Ему назначили 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере трехкратной суммы взятки — 97 144 710 рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на шесть лет.

Бывшего замглавы Спецстроя лишили и воинского звания полковника запаса. Мордовца задержали в мае 2018 года в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный.

Другому фигуранту дела, генеральному директору ООО «Строймонолит-14» Олегу Щурову, суд назначил 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы сообщает что Щурова арестовали в мае 2018-го. «Интерфакс» отмечает, что, по версии следствия, Щуров передал Мордовцу более 32 млн руб. за помощь в заключении со «Строймонолитом-14» выгодных контрактов на возведение объектов космодрома «Восточный» и общее покровительство.

Получив деньги и товарные авансы, строительная организация их не отработала и в итоге была признана банкротом. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 120 млн рублей.

В сентябре того же года «Роскосмос» сообщил, что в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» обнаружили пустоты. Позже в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) уточнили, что они образовались из-за некачественно залитого бетона. По результатам проверки выяснилось, что нарушение допустил прежний подрядчик — Спецстрой, ликвидированный в конце 2016 года.

Восточный — первый национальный космодром гражданского назначения. За время строительства объекта возбудили более 30 уголовных дел. Расследования связаны с присвоением, растратой и мошенничеством.

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