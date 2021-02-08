Лавров подтвердил готовность к взаимодействию с переходной администрацией Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел телефонные разговоры с недавно избранными председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи и главой переходного правительства страны Абдельхамидом Дбейбой. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе российского МИДа.

«Министр поздравил Менфи и Дбейбу с избранием на руководящие должности. Отметил, что в Москве одними из первых приветствовали результаты выборов членов высших органов власти Ливии. Подчеркнул, что перед ними стоят непростые задачи, и пожелал успеха в их решении», — говорится в сообщении дипведомства.

Отмечается, что Лавров подтвердил готовность Москвы к конструктивному взаимодействию с переходной администрацией Ливии для скорейшего преодоления затянувшегося кризиса в этой стране.

Глава МИД России также отметил стремление укрепить сотрудничество в интересах развития российско-ливийских отношений.

Руководители переходной администрации Ливии дали высокую оценку позиции России на всем протяжении кризиса в их стране, а также подчеркнули конструктивную роль Москвы в продвижении процесса урегулирования на принципах вовлечения представителей всех исторических регионов и политических сил Ливии, уточнили в российском МИДе.

5 февраля в Женеве в ходе заседания ливийского форума политического диалога под эгидой ООН Мухаммед Юнис аль-Менфи был избран главой Президентского совета Ливии.

В конце октября 2020 года и.о. спецпосланника ООН по республике Стефани Уильямс заявила, что участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» в ходе переговоров в Женеве достигли соглашения о прекращении огня. Сообщалось, что соглашение не распространяется на террористов, но вместе с этим предусматривает интеграцию вооруженных групп в госструктуры страны.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками. В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Фаиза Сарраджа.

В сентябре сообщалось, что временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке.

Также Саррадж заявил о намерении сложить полномочия до конца октября. Свое решение он объяснил желанием «дать дорогу новым лидерам». Однако 30 октября отозвал свое решение об отставке.