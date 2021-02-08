Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях с июня

С 1 июня 2021 года в России вводятся новые ограничения для эксплуатации автомобилей. Инициатором изменений выступило МВД. Об этом 8 февраля сообщает Autonews.

Так, самым главным станет запрет на использование летней резины зимой и зимней летом. Появился запрет на использования автомобиля в случае, если зимние шины установлены только на одной оси. Сроки использования зимней резины в течение года будут отличаться в разных регионах в зависимости от погодных условий. Пока речь идет о сезонных границах с октября по апрель.

Запретят также использовать покрышки с высотой протектора, равной высоте хотя бы одного индикатора износа.

Кроме того, замок ремня безопасности должен фиксировать язычок лямки и выбрасывать его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а сама лямка должна вытягиваться и втягиваться в катушку. Сама лямка не должна иметь видимых следов надрыва.

Машиной также пользоваться будет нельзя, если не работает предусмотренная производителем спутниковая навигация или система ГЛОНАСС.

Также на автомобилях с газовым оборудованием, на каждый баллон должен быть паспорт, оформленный его изготовителем, а на самом баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение. Если газовое оборудование менялось, то соответствующим организациям необходимо оформить об этом сведения.

25 января сообщалось, что эксперты «АльфаСтрахования» подсчитали, водители каких автомобилей заявляли о самых больших убытках по ОСАГО после аварий в 2020 году.

Первое и второе место занимают Maybach и «ГАЗ». Коэффициент убыточности по ним составляет 147,1 и 145,5% соответственно. Третье место — у автомобилей Alpina, где на каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,3 рубля выплат, а также Hummer, за ошибки владельцев которых страховщики выплачивают по 1,1 рубля на каждый рубль сданной премии.

Пятое и шестое места — за водителями Datsun и Daihatsu (110,4 и 103,4%) с показателями убыточности в 1,1 рубля и 1 рубль к сборам.