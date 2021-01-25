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Страховщики составили рейтинг самых «дорогих» авто по выплатам ОСАГО

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Эксперты «АльфаСтрахования» подсчитали, водители каких автомобилей заявляли о самых больших убытках по ОСАГО после аварий в 2020 году. Об этом говорится в пресс-релизе страховщика, поступившем в редакцию «Известий» 25 января.

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Отмечается, что эксперты определили коэффициент убыточности для каждой марки — сколько выплачивает страховая компания на каждый рубль, оплаченный автовладельцем за полис ОСАГО для конкретной марки авто.

Первое и второе место занимают Maybach и «ГАЗ». Коэффициент убыточности по ним составляет 147,1 и 145,5% соответственно.

Третье место — у автомобилей Alpina, где на каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,3 рубля выплат, а также Hummer, за ошибки владельцев которых страховщики выплачивают по 1,1 рубля на каждый рубль сданной премии.

Пятое и шестое места — за водителями Datsun и Daihatsu (110,4 и 103,4%) с показателями убыточности в 1,1 и 1 рубль к сборам. Далее следуют водители Daewoo — 91,3%. Убыточность по данной марке — 0,91 рубля к сборам. Последние три места в десятке самых убыточных для страховщиков автомобилей занимают «ВАЗ» (90,3%), Honda (79,3%) и Fiat (72,1%).

18 января сообщалось, что эксперты «АльфаСтрахования» проанализировали статистику по угонам автомобилей на территории России за 2020 год и выяснили, в каких регионах автовладельцы чаще всего обращались в компанию для возмещения по каско в связи с похищением авто.

Больше всего угонов (0,16% от общего числа случаев) за 2020 год произошло в Санкт-Петербурге. Также среди лидеров оказались Калуга (0,11%), Новосибирск (0,08%) и Воронеж (0,08%).

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