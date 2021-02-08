Возбуждено дело из-за убийства девочки сожителем матери под Тверью

Следователи возбудили уголовное дело по фату убийства в Тверской области 13-летней падчерицы 33-летним сожителем ее матери и ограбления им квартиры женщины. Об этом сообщается на сайте ГУ СКР по региону в понедельник, 8 февраля.

Дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

Мужчину объявили в федеральный розыск. Проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание.

ЧП произошло в городе Нелидово. Сообщение о пропаже девочки поступило в полицию 6 февраля. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что заявление подала мать ребенка. Женщина лежала в больнице, а дочь с ее сожителем остались дома одни и перестали выходить на связь. Следователи проникли в квартиру женщины и обнаружили там тело девочки.

По версии СК, в тот день сожитель матери девочки, находясь в квартире по месту своего жительства, задушил шарфом ее дочь. Затем он похитил из квартиры ценные вещи и скрылся с места преступления.

Телеканал со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов отмечает, что подозреваемого зовут Никита С. Ранее он был осужден за убийство супруги и попытку убийства своего ребенка. Предположительно, он уехал во Ржев к своим бывшим сокамерникам.

В октябре одна из жительниц Кировграда в Свердловской области убила молотком четырехлетнюю дочь, после чего попыталась покончить с собой. Ее супруг вызвал медиков, а те сообщили о трагедии в полицию.

В декабре ее признали невменяемой, но диагностировали хроническое психическое расстройство. СК предъявил ей обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).