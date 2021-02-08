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Минприроды РФ разработало методики расчета нанесенного атмосферному воздуху вреда

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Минюст России зарегистрировал приказ Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды». Об этом стало известно 8 февраля.

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Дискуссии о необходимости такой методики велись больше 10 лет, а два года назад президент России Владимир Путин отдал распоряжение о ее разработке. 27 июля 2020 года курирующий вице-премьер Виктория Абрамченко, помимо актуализации действующих методик расчета ущерба природе, поручила создать с нуля методику расчета ущерба атмосферному воздуху из-за техногенных аварий и промышленного воздействия.

Абрамченко указала на то, что в результате анализа природоохранного законодательства были выявлены правовые пробелы, «белые пятна». В качестве примера вице-премьер привела отсутствие до недавнего времени регулирования, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти. Заместитель главы правительства подчеркнула, что работа по предупреждению и ликвидации последствий для окружающей среды от деятельности предприятий «не должна напоминать борьбу с ветряными мельницами».

«Необходимо сконцентрироваться на реальных механизмах предупреждения экологического вреда. Усовершенствование методик расчета ущерба связано с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться «загрязнителями». Это касается всех компонентов природной среды — водных объектов, почвы, недр и атмосферного воздуха», — сказала Абрамченко.

По ее словам, результатом принимаемых мер станет создание в России комплексной правовой системы взаимоотношений, связанных с экологическими последствиями — от механизмов предупреждения аварий до порядка расчета экологического вреда и ликвидации последствий.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, на данный момент методика исчисления размера вреда атмосферному воздуху уже утверждена.

«Ключевое в принятии методики это то, что теперь можно будет посчитать вред, который наносится воздуху. То есть прозрачность и контроль. И, естественно, оперативные решения, которые будут приниматься, если зафиксировано превышение. Как рассчитывать вред, обсуждали 11 лет. Но ответ же очень прост. Загрязняете? Платите. Добросовестные предприятия переплачивать не будут. Платит только тот, кто нарушает», — рассказал он.

Отмечается, что причиненный воздуху вред будет оцениваться в рамках трех категорий в зависимости от типа среды. Для каждой категории установлен уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, и если уровень будет превышен, то вред будет исчисляться именно методикой. Размер вреда будет рассчитываться путем сложения произведений масс выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и денежных показателей (такс).

Кроме того, к таксам будет дополнительно применяться коэффициент особой охраны, который учитывает фактическое изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации и формирование повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха в период действия неблагоприятных метеорологических условий.

«Мы рады и благодарны, что методики приняли. Это отвечает экологической политике государства, о которой говорит президент. Если же говорить о дополнительной нагрузке на бизнес, то добросовестным пользователям нечего бояться», — прокомментировала нововведения руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ранее в этот же день стало известно, что Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021–2030 годы.

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