Ученые связали пандемию коронавируса с изменением климата в Южном Китае

Ученые Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета выяснили, что к пандемии коронавируса могло привести изменение климата в Южном Китае. Об этом говорится в сообщении Кембриджского университета, опубликованного на сайте учреждения 5 февраля.

Как уточняется, специалисты зафиксировали изменение типа растительности в указанном регионе, а также расположенных близ него районах Лаоса и Мьянмы за последние 100 лет. Также начал меняться климат, что создало среду для распространения и миграции множества видов летучих мышей.

Эксперты предположили, что переселение животных спровоцировало передачу и мутации новых видов коронавируса. Переносить их стали именно летучие мыши.

«Увеличение числа видов летучих мышей в конкретном регионе, вызванное изменением климата, может увеличить вероятность того, что там присутствует, передается или развивается вредный для человека коронавирус», — отметили в публикации.

Как добавили ученые, большая часть переносимых летучими мышами коронавирусов не передаются человеку, кроме нескольких: ближневосточный респираторный синдром, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2.

Подчеркивается, что в регионе, где увеличилась популяция летучих мышей, обитают и ящеры, которые могли становиться промежуточными хозяевами для SARS-CoV-2.

Кроме того, исследователи отметили изменение климата и увеличение количества видов летучих мышей в регионах вокруг Центральной Африки и ряда участков в Центральной и Южной Америке.

Ранее в этот же день стало известно, что ученые выявили в тунце вещества, способные бороться с SARS-CoV-2. Специалисты уверены, что их открытие поможет создать пищевую добавку, которая позволит быстрее восстановить легкие пациентов с СOVID-19 и ускорить выздоровление. Также ее можно будет применять профилактически.