В тунце обнаружены убивающие коронавирус соединения

Ученые выявили в тунце вещества, способные бороться с SARS-CoV-2. Исследователи из Китая изучили 142 пептида, содержащихся в мышечных волокнах этой рыбы, и обнаружили, что один из них разрушительно воздействует на патоген. Специалисты уверены, что их открытие поможет создать пищевую добавку, которая позволит быстрее восстановить легкие пациентов с СOVID-19 и ускорить выздоровление. Также ее можно будет применять профилактически.

Антимикробные пептиды представляют собой небольшие белковые молекулы, которые по сути являются элементами неспецифического врожденного иммунитета к широкому кругу инфекционных патогенов, — бактерий, микроскопических грибов и вирусов, сообщил «Известиям» сообщил «Известиям» профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Международного научно-образовательного центра биологической безопасности, Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

— Так что антикоронавирусная активность пептидов из белков тунца, безусловно, заслуживает пристального внимания, — подчеркнул профессор.

Вместе с тем ученый предостерег: «тунцовая диета» не является ни лечебной, ни профилактической мерой в отношение COVID-19. Дело в том, что в рыбе содержится слишком мало описанных пептидов, а нужное количество может содержаться только в лекарственном средстве или пищевой добавке на основе пептидов тунца.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Смерть ковидова в тунце: в рыбе нашли антивирусный пептид