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Песков заявил о работе властей РФ над мерами по увеличению пенсий

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Российские власти работают над обеспечением населения высокими пенсиями. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, на сегодняшний день размер выплат превышает тот, который был установлен в 1990-е годы. Однако сейчас государство переживает ряд негативных событий, в частности глобальные кризисы и пандемию коронавирусной инфекции.

«Негативные периоды действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров. Проделан огромный путь, но, конечно же, он не закончен. И президент об этом неоднократно говорил. Впереди нас ждет более долгая дорога, но вы видите, динамика поступательная», — отметил Песков в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал необходимость работы по вопросу индексации пенсионных выплат. Тем не менее скачкообразное увеличение пенсий невозможно, меры будут приниматься поэтапно, указал он.

Ранее в этот же день юрист Егор Редин сообщил, что инвалидам и ветеранам боевых действий в феврале повысят пенсию, индексация составит 3,8%. Также размер выплаты увеличат для граждан, которым в январе исполнилось 80 лет, так как повысится размер фиксированной страховой пенсии.

1 февраля стало известно, что Госдума работает над вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам. Инициатива обсуждается фракцией «Единая Россия», правительством и профильными министерствами.

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