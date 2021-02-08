Юрист назвал категории граждан с повышенной пенсией в феврале

Инвалидам и ветеранам боевых действий в феврале повысят пенсию. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Он уточнил, что индексация составит 3,8%. Также размер выплаты увеличат для граждан, которым в январе исполнилось 80 лет, так как повысится размер фиксированной страховой пенсии.

«Пенсионеры старше 80 лет могут получать еще и по 1200 рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет», — отметил юрист в беседе с агентством «Прайм».

По словам Редина, пенсионерам при наличии в семье одного иждивенца начнут выплачивать на 2014 рублей в месяц больше, при двух иждивенцах — на 4029 рублей больше, а при трех — на 6044 рубля больше.

Работающим же пенсионерам не индексируют пенсии с 2016 года. Тем не менее правительство подготовит предложения по увеличению размера выплат при наличии обеспеченности бюджета, заключил эксперт.

Ранее в этот же день сообщалось, что почти четверть россиян считает, что для комфортного отдыха на пенсии им в качестве сбережений необходимо 20–50 млн рублей. На указанные средства респонденты планируют путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться.

1 февраля стало известно, что Госдума работает над вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам. Инициатива обсуждается фракцией «Единая Россия», правительством и профильными министерствами.