Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии

Основатель корпорации Microsoft мультимиллиардер Билл Гейтс заявил, что после пандемии коронавируса человечество может столкнуться с угрозами в виде изменения климата и биотерроризма.

27 января Гейтс рассказал о неготовности мира к следующей пандемии, которая может оказаться в 10 раз хуже, чем ситуация с коронавирусом.

В интервью YouTube-каналу Veritasium 4 февраля мультимиллиардер назвал, к каким еще вызовам мир не подготовлен.

«Один из них — изменение климата», — подчеркнул Гейтс. По его словам, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет гораздо больше, чем сейчас от пандемии COVID-19.

Второй угрозой основатель Microsoft считает биотерроризм.

«Кто-то, желающий нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», — пояснил Гейтс.

В ноябре 2020 года Билл Гейтс сообщил, что новая пандемия может начаться через три года. В то же время он отметил, что человечеству может повезти, и «это случится лет через 20».