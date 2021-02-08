«Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом» в матче Ла Лиги

Футболисты «Барселоны» вырвали победу у «Бетиса» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла 7 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Первый тайм завершился лидерством «Бетиса» — на 38-й минуте Борха Иглесиас открыл счет в игре. На 59-й минуте капитан «Барселоны» Лионель Месси сравнял счет.

После этого на 68-й минуте центральный защитник севильцев Виктор Руис забил автогол, однако уже спустя семь минут поразил ворота соперников.

Решающий мяч на 87-й минуте забил 21-летний полузащитник «Барселоны» Франсишку Тринкан. Для него этот мяч стал дебютом в составе каталонцев, пишет «Спорт-Экспресс».

После победы «Барселона» поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 43 очками. «Бетис» расположился на седьмой строчке, набрав 30 очков.

31 января Месси забил свой 650-й мяч за каталонцев в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».