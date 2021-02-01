Месси забил 650-й гол за Барселону

Капитан испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Мессии забил 650-й мяч за команду в матче 21-го тура чемпионата страны против «Атлетика».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев, пишет «Спорт-Экспресс». Также составе победителей отличились нападающий Антуан Гризманн.

Автогол на счету защитника «Барселоны» Жорди Альбы.

Ранее 31 января издание El Mundo раскрыло сумму общего заработка Месси в «Барселоне» по последнему заключенному контракту. Согласно данным газеты, она превысит €555 млн. В ответ клуб заявил о намерении подать иск против газеты.

Действующий контракт с клубом был подписан спортсменом осенью 2017 года. Он истекает летом 2021 года.