Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Песков назвал давосскую речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла
Мир
Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане
Наука
Иммунитетное преимущество обнаружили у тяжело переболевших COVID-19
Общество
Метеоролог предупредил о 20-градусных морозах в Центральной России
Общество
Смотрительница Музея Победы рассказала о замечании Путина
Спорт
Названа сумма зарплаты Месси в «Барселоне»
Мир
В Германии объяснили важность диалога с Россией
Мир
В ЛНР оценили заявления о «нежной украинизации» Донбасса
Общество
В России за сутки выявили 18 359 новых случаев COVID-19

ФК «Барселона» подаст иск против раскрывшей условия контракта с Месси газеты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Барселона» заявил о намерении подать иск против газеты El Mundo, обнародовавшей условия контракта с Лионелем Месси. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщается на официальном сайте команды.

Цвет настроения «Сити»: расстанется ли Месси с «Барселоной»
Аргентинца многое раздражает в каталонском клубе, и теперь он хочет вновь воссоединиться с Пепом Гвардиолой

«Клуб сожалеет о публикации профессионального контракта, учитывая, что это частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами», — отметили в публикации.

При этом в «Барселоне» отрицают причастность сотрудников клуба к утечке документа и предпринимают действия против печатного издания за любой ущерб, который она могла нанести указанным материалом.

Кроме того, «сине-гранатовые» подчеркнули, что поддерживают Месси на фоне попыток разрушить его отношение с командой, где он стал лучшим игроком мира, и дискредитировать его репутацию.

Сам Месси также намерен подать в суд.

Ранее в этот же день стало известно, что издание El Mundo раскрыло сумму общего заработка футболиста Лионеля Месси в клубе «Барселона» по последнему заключенному контракту. Согласно данным газеты, она превысит €555 млн.

Действующий контракт с клубом был подписан спортсменом осенью 2017 года. Он истекает летом 2021-го.

В январе кандидат на пост главы «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что футболист заявил о желании остаться в клубе. Сведения об уходе Месси начали появляться в декабре. СМИ сообщали, что аргентинского нападающего собирался перекупить клуб ПСЖ. Кроме того, некоторые издания писали, что летом 2020-го Месси пытался досрочно расторгнуть контракт.

Футболист конфликтовал с руководством «Барселоны» из-за недовольства ситуацией в команде. Сейчас в клубе уверяют, что Месси всем доволен.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021