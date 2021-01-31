ФК «Барселона» подаст иск против раскрывшей условия контракта с Месси газеты

Футбольный клуб «Барселона» заявил о намерении подать иск против газеты El Mundo, обнародовавшей условия контракта с Лионелем Месси. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщается на официальном сайте команды.

«Клуб сожалеет о публикации профессионального контракта, учитывая, что это частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами», — отметили в публикации.

При этом в «Барселоне» отрицают причастность сотрудников клуба к утечке документа и предпринимают действия против печатного издания за любой ущерб, который она могла нанести указанным материалом.

Кроме того, «сине-гранатовые» подчеркнули, что поддерживают Месси на фоне попыток разрушить его отношение с командой, где он стал лучшим игроком мира, и дискредитировать его репутацию.

Сам Месси также намерен подать в суд.

Ранее в этот же день стало известно, что издание El Mundo раскрыло сумму общего заработка футболиста Лионеля Месси в клубе «Барселона» по последнему заключенному контракту. Согласно данным газеты, она превысит €555 млн.

Действующий контракт с клубом был подписан спортсменом осенью 2017 года. Он истекает летом 2021-го.

В январе кандидат на пост главы «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что футболист заявил о желании остаться в клубе. Сведения об уходе Месси начали появляться в декабре. СМИ сообщали, что аргентинского нападающего собирался перекупить клуб ПСЖ. Кроме того, некоторые издания писали, что летом 2020-го Месси пытался досрочно расторгнуть контракт.

Футболист конфликтовал с руководством «Барселоны» из-за недовольства ситуацией в команде. Сейчас в клубе уверяют, что Месси всем доволен.