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Вильфанд предупредил о 30-градусных морозах в столичном регионе

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Температура в столичном регионе во вторник и среду упадет до минус 30 градусов мороза, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, 9–10 февраля станут наиболее холодным периодом на следующей неделе.

«В ночь на вторник температурный фон в Москве будет 25–27 градусов мороза, по области — до 30 градусов. Не исключено, что и ниже 30 градусов в местах с пониженным рельефом. В ночь на среду будет до 25 градусов мороза [в столичном регионе]», — цитирует его ТАСС 7 февраля.

При этом днем во вторник в Москве и Московской области будет –16... –14 градусов мороза, а в среду ожидается –14... –12 градусов ниже нуля.

По словам синоптика, такие морозы связаны с адвекцией воздушных масс из самых холодных регионов азиатской части России, а также из-за процесса понижения температуры земной поверхности за счет теплового излучения, который называется радиационным выхолаживанием.

Накануне заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что работу городских служб в столице перевели на усиленный режим из-за сильных морозов.

5 февраля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что 9–10 февраля в Москве могут стать самыми холодными днями за всю зиму.

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