Вильфанд предупредил о 30-градусных морозах в столичном регионе

Температура в столичном регионе во вторник и среду упадет до минус 30 градусов мороза, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 9–10 февраля станут наиболее холодным периодом на следующей неделе.

«В ночь на вторник температурный фон в Москве будет 25–27 градусов мороза, по области — до 30 градусов. Не исключено, что и ниже 30 градусов в местах с пониженным рельефом. В ночь на среду будет до 25 градусов мороза [в столичном регионе]», — цитирует его ТАСС 7 февраля.

При этом днем во вторник в Москве и Московской области будет –16... –14 градусов мороза, а в среду ожидается –14... –12 градусов ниже нуля.

По словам синоптика, такие морозы связаны с адвекцией воздушных масс из самых холодных регионов азиатской части России, а также из-за процесса понижения температуры земной поверхности за счет теплового излучения, который называется радиационным выхолаживанием.

Накануне заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что работу городских служб в столице перевели на усиленный режим из-за сильных морозов.

5 февраля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что 9–10 февраля в Москве могут стать самыми холодными днями за всю зиму.