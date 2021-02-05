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Синоптики предупредили москвичей о самых холодных днях этой зимы

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В Москве самыми холодными за всю зиму могут стать 9–10 февраля. Так, в ночные часы температура опустится до –30 градусов, а днем ожидается до –17 градусов. Такой прогноз в пятницу, 5 февраля, сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, уточнив, что в городе с началом недели сохранится тенденция на снижение температуры.

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«Не исключено, что 9 и 10 февраля станут самыми холодными днями, может быть, даже зимы. Мы прогнозируем, что в Москве ночная температура будет порядка –22...– 25 градусов, по области –27, а в пониженных местах рельефа может быть и до –30. Дневная температура будет порядка –15...–17, по области до –20», — цитирует ее «РИА Новости».

В предстоящие входные, по словам Поздняковой, будет ветрено и морозно. Осадков в столице не ожидается. Дневная температура воздуха в субботу составит от –10 до –12 градусов, а по области от –10 до –15 градусов.

Согласно прогнозу, в выходные погоду в городе будет определять антициклон с северо-западного сектора Арктики.

«Предстоящая ночь в Москве минус 15–17 градусов, по области 15–20», — уточнила Позднякова.

Эксперт отметила, что в столице в выходные сохраниться плотный северо-западный ветер, из-за которого будет казаться, что на улице стало намного холоднее, чем в начале недели.

«В воскресенье характер погоды существенно не изменится, но морозы могут еще усилиться, и минимальная и максимальная температуры могут оказаться на пару градусов ниже, чем в субботу», — сказала она.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о надвигающейся волне аномального холода.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что москвичей на следующей неделе ждут морозы до –30 градусов, которых в городе не было около 10 лет.

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