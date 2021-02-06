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В Москве усилили работу городских служб из-за сильных морозов
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В Москве усилили работу городских служб из-за сильных морозов

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Работу городских служб в Москве перевели на усиленный режим из-за сильных морозов. Об этом сообщил в субботу, 6 февраля, заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

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«Принято решение с сегодняшнего дня перевести все городские службы на усиленный режим работы», — сказал он.

Бирюков объяснил, что с начала следующей недели температура в отдельных районах города может опуститься до –27 градусов. Поэтому власти столицы «приняли меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства».

В Москве в круглосуточном режиме работают 1,5 тыс. аварийных бригад, подготовлено 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, созданы запасы резервного топлива, добавил заммэра.

Накануне 5 февраля синоптики предупредили москвичей о самых холодных днях этой зимы, которые ожидаются 9 и 10 февраля. По данным столичного метеобюро, ночью температура воздуха может опуститься до –30 градусов, днем столбики термометров покажут от –22 до –25 градусов. В Подмосковье температура может снизиться до –27 градусов.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о надвигающейся волне аномального холода.

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