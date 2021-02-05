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Вильфанд рассказал о надвигающейся в европейскую часть РФ волне холода

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о надвигающейся волне аномального холода.

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По словам специалиста, волной холода называют падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов на протяжении длительного времени. Так, заметное понижение температуры будет уже в понедельник: ночью столбики термометров опустятся до отметки –25…–20 градусов, а днем температура составит –18…–12 градусов.

«Может, звучит это не слишком устрашающе в цифрах, но мы, метеорологи, уже поеживаемся от холода, москвичи тоже обязательно будут поеживаться. Температура будет ниже нормы на 8–9 градусов. Это сильное похолодание, так называемая волна холода», — цитирует его ТАСС в пятницу, 5 февраля.

Аномально холодная погода сохранится до конца рабочей недели, отметил Вильфанд. Понижение температуры затронет центр европейской части России, Северо-западный федеральный округ, Черноземье и юг страны.

Накануне об аномальном похолодании в европейской части России предупредила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По словам специалиста, регионы южнее Москвы еще и засыплет снегом или зальет дождями.

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