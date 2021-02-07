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Ростуризм заявил о сокращении долгов туроператоров перед россиянами

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Туроператоры сократили долги перед россиянами за туры, отмененные из-за пандемии коронавируса. Об этом 7 февраля заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, туроператоры смогли сократить долг в два раза и снизить его до 16 млрд рублей.

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«Я считаю, что мы очень неплохо справились, лучше, чем многие страны в мире, у нас с рынка не ушел ни один крупный туроператор. Они все продолжили выполнять обязательства перед людьми, сократили обязательства перед людьми», — заявила глава Ростуризма на конференции «Внутренний туризм — новые возможности».

Догузова подчеркнула, что достичь таких результатов удалось благодаря мерам государственной поддержки: программе туристического кешбэка, формированию чартерных программ по России, грантам на туристические проекты и точечным мерам поддержки.

Ранее в этот же день Догузова заявила, что старт новой распродажи туров по России с кешбэком начнется в феврале.

Глава Ростуризма отметила, что основные условия программы останутся такими же, что и были в октябре–декабре 2020 года. Тур должен длиться не менее двух ночей, государство вернет 20% его стоимости (не более 20 тыс. рублей за одну операцию по одной карте). При этом гражданам необходимо использовать карту «Мир» для покупки тура. Приобрести путевку можно только у тех туроператоров, которые входят в единый федеральный реестр.

Зарина Догузова добавила, что в 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна.

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