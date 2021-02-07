Минобороны РФ опубликовало кадры полета бомбардировщика из ядерной триады

Министерство обороны РФ опубликовало видео полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Амурской области. Видео было размещено в воскресенье, 7 февраля, на канале ведомства в YouTube.

Отмечается, что полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершались в рамках учений в Амурской области. Летчикам удалось выполнить воздушное патрулирование в обозначенной местности, а также осуществить полеты в сложных погодных условиях.

На видео попали моменты взлета и посадки ракетоносцев.

Самолеты Ту-95МС являются компонентом российской ядерной триады. Они используются для поражения наиболее важных целей в тылу военных действий или в удаленной местности.

Ранее летом 2020 года Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен плановый пролет четырех ракетоносцев Ту-95 МС над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана.

Продолжительность полета составила 11 часов. Ракетоносцы взлетели с аэродромов, которые расположены на Чукотке и в Амурской области. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями F-22 ВВС США.

29 января, Минобороны раскрыло характеристики стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс-С». Стало известно, что подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс-С» предназначен для поражения всех видов стратегических целей с возможностью маневрирования.

Среди тактико-технических характеристик комплекса указаны: калибр — 1,86 м, длина ракеты —17,8 м, стартовая масса — 46 тыс. кг, масса полезной нагрузки — 1250 кг, дальность — до 10 тыс. кг, тип топлива — твердое.